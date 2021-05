Inter-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Villar a centrocampo, in attacco ci sarà Dzeko

Pagine Romaniste (R. Gentili) – L’Inter per l’ulteriore gloria, la Roma per difendere il settimo posto. Travolto il Crotone (5-0), i giallorossi sfidano i campioni d’Italia. La Benamata ha raggiunto l’obiettivo del tricolore, ma non sembra essere paga. La vittoria del campionato non ha infatti scalfito il desiderio di vittoria dei nerazzurri. Nell’ultima gara, proprio come i giallorossi, anche l’Inter ha trionfato con una cinquina. Malcapitata di turno la Sampdoria di Ranieri, sconfitta per 5-2.

Fonseca dovrà quindi porre la squadra sull’attenti, onde evitare di perdere anche la posizione che permetterebbe di qualificarsi ai playoff di Conference League. In campo dal primo minuto andrà l’undici pesante. Mirante in porta, nella difesa a 4 che accompagnerà il finale della Roma targata Fonseca tornerà Mancini – squalificato contro il Crotone – che farà coppia con Kumbulla. Non ci sarà Ibanez. Il brasiliano deve smaltire l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di disputare il secondo tempo della sfida contro i calabresi.

Leggi anche: Conferenza Fonseca: “L’Inter è una grandissima squadra, non hanno pressioni. Mancini giocherà in difesa. Domani torneranno El Shaarawy, Perez e Villar”

La fascia destra sarà di Karsdorp, a sinistra Peres è in vantaggio su Santon. Recupero a centrocampo. Darboe non partirà titolare per un affaticamento muscolare. Al suo posto Villar, tornato a disposizione. Lo spagnolo farà quindi da schermo insieme a Cristante. Confermata la batteria dei trequartisti formata da Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan. Cambio della guardia davanti. Borja Mayoral – a segno domenica con una doppietta – lascerà il posto a Dzeko.

Rispetto alla vittoria contro la Samp, Conte cambierà molto la formazione titolare. Handanovic è confermato, così come D’Ambrosio in difesa. L’esterno – accostato anche alla Roma – comporrà il terzetto difensivo con de Vrij al centro e Skriniar a destra. Brozovic in regia con Barella e Sensi scudieri. Darmian e Perisic rispettivamente a destra e sinistra. Conferma infine anche per Sanchez. Il cileno reggerà l’attacco con Lukaku.

Leggi anche: Mourinho: “Mi informo prima di prendere decisioni importanti. La pressione è sempre presente nel calcio”

INTER-ROMA, ARBITRA CHIFFI: TRE VITTORIE NEI QUATTRO PRECEDENTI

La direzione della sfida tra Inter e Roma sarà affidata a Daniele Chiffi. Gli assistenti saranno Davide Imperiale e Marco Bresmes. Alessandro Prontera quarto uomo. Luca Pairetto alla Var, Damiano Di Iorio Avar.

Quinto incrocio tra Roma e Chiffi. Nei quattro precedenti i giallorossi hanno ottenuto tre vittorie ed un pareggio – quello con il Verona – poi tramutato in sconfitta a tavolino. L’ultima gara arbitrata della Roma arbitrata da Chiffi è il successo (1-0) del 3 gennaio contro la Samp.

Stessi precedenti anche con l’Inter per il fischietto di Padova. Il bilancio complessivo è di due vittorie ed altrettanti pareggi. Ultimo incrocio a marzo, nel pareggio (1-1) in trasferta contro lo Spezia.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV E STREAMING

La partita tra Inter e Roma verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. Due i canali di riferimento: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite).

Possibile poi anche la visione in streaming. Gli abbonati possono usufruire dell’app Sky Go, in alternativa è possibile l’acquisto del pacchetto Now. Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Sanchez, Lukaku.

A disposizione: Radu, Padelli, Bastoni, Ranocchia, Vicino, Eriksen, Young, Gagliardini, Hakimi, Lautaro, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Indisponibili: Vidal, Kolarov.

Squalificati: -.

Diffidati: Darmian, Lukaku, Young.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Peres; Villar, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Jesus, Reynolds, Santon, Fazio, Diawara, Darboe, Zalewski, Pastore, El Shaarawy, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Lopez, Smalling, Ibanez, Calafiori, Spinazzola, Veretout, Zaniolo.

Squalificati: -.

Diffidati: Veretout.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Imperiale-Bresmes.

IV Uomo: Prontera.

Var: Pairetto.

Avar: Di Iorio.