Inter, Ranocchia e Darmian out contro la Roma per problemi muscolari

Problemi difensivi per l’Inter. I giocatori di riferimento sono Matteo Darmian e Andrea Ranocchia. Per l’esterno risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra, mentre per il centrale risentimento muscolare all’adduttore breve della coscia destra. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport è difficile vederli prima della partita contro il Cagliari che si giocherà il 12 dicembre. Più facile il rientro per la Salernitana. Con queste date i due saranno out sabato contro la Roma.

