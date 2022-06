Questione di giorni, poi il passaggio in nerazzurro sarà ufficiale. Henrikh Mkhitaryan è pronto ad approdare all’Inter. L’armeno sarà uno dei primi rinforzi per Simone Inzaghi. Lo conferma Giuseppe Marotta: “Mkhitaryan sarà ufficiale nei prossimi giorni, così come il portiere Onana”, le parole dell’amministratore delegato a Rai Radio 1.