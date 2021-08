Inter, Inzaghi: “Addio di Lukaku inaspettato. Avrei chiesto Dzeko a prescindere”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa ed ha parlato anche dell’acquisto di Dzeko. Queste le sue parole:

“Gli obiettivi dell’Inter sono ambiziosi. A me non piace fare proclami, ma ciò che posso dire è che a fare la differenza saranno le motivazioni dei ragazzi. Mi hanno dimostrato che hanno motivazioni da vendere, sono fiducioso per la gara di domani e per la gara che andiamo a iniziare. Sappiamo che ci saranno delle difficoltà ma sono fiducioso per quanto visto in questi 45 giorni. Con la società c’è un grandissimo rapporto, sappiamo che a livello di squadra manca qualcosa ma sono contento per quanto fatto fin qui in entrata. Sapevamo dei problemi del club, ci sono state cessioni dovute come Hakimi, poi il problema di Eriksen e l’addio inaspettato di Lukaku. Poi però ci sono stati buoni arrivi e Dzeko l’avrei chiesto a prescindere, abbiamo preso Calhanoglu, Dumfries che è molto interessante e Dimarco, tornato dopo due campionati all’Hellas Verona. Cercheremo di fare del nostro meglio“.