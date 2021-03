Inter, D’Ambrosio positivo al Covid-19

Il Torino sta uscendo dalla morsa del Covid che, comunque, non lascia respiro alla Serie A. L’ultimo colpito dal virus, come da comunicato dell’Inter, è Danilo D’Ambrosio. L’esterno, che all’occorrenza può fare anche il centrale di difesa, è già in quarantena nella propria abitazione. La nota del club:

“FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“.