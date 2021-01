Input Fonseca. Occhio a quei due

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Coraggio, personalità, aggressività e qualità. Fonseca ha chiesto tutto questo ai suoi per il derby di stasera contro la Lazio. Un appuntamento da non mancare, vincere la stracittadina significherebbe lanciare ulteriormente la squadra verso gli obiettivi stagionali, ma soprattutto alzare ancor di più il morale dei giocatori e dei tifosi, già soddisfatti del rendimento del gruppo.

Ecco perché Fonseca ha preparato la partita puntando naturalmente sulle situazioni tattiche contro una squadra attrezzata e di qualità come la Lazio, ma anche spingendo molto sul lato psicologico di una sfida che nasconde tante insidie. Il portoghese ha parlato a lungo con i suoi per chiedergli la massima concentrazione in tutti e novanta i minuti e quella personalità che serve per affrontare una gara psicologicamente molto complicata.