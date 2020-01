Inizia dal Torino il mese della svolta

Il gennaio del 2018 della Roma è stato un pianto, con due pareggi e due sconfitte in campionato e le sette sberle dalla Fiorentina in Coppa Italia. Dodici mesi dopo si riparte con Fonseca in sella e da un Roma-Torino che apre il mese della possibile svolta. La spina va riattaccata subito, vietato pensare all’imminente cambio societario, sul quale Fonseca non vuole fare alcun commento: “Io sono l’allenatore, parlo molto con Fienga e so quello che succede: sono tranquillissimo“. I tifosi sognano un club ancora più grande. Ma quando chiedono al tecnico se punta a vincere subito un trofeo, la sua risposta è secca: “Non è giusto creare pressioni. Abbiamo iniziato un nuovo processo, dobbiamo pensare al Torino“. Lo scrive Il Tempo.