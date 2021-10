Inghilterra, Abraham verso la convocazione

Sorpresa in vista per Tammy Abraham. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Athletic, il centravanti inglese verrà inserito nella lista dei convocati con la sua Nazionale. Il ventiquattrenne è stato chiamato da Southgate per i match validi per le qualificazioni ai mondiali in Qatar in cui l’Inghilterra sfiderà l’Andorra e l’Ungheria. Il tecnico avrebbe voluto premiare l’attaccante, che verrà aggiunto ai 23 prescelti, per la forma impressionante mostrata nelle ultime partite con la Roma.