Senza Smalling, Cristante farà il centrale

Il Tempo (F. Biafora) – Pochi cambi mirati e la conferma del modulo visto contro il Napoli. Con un solo giorno di allenamento con l’intero gruppo, Fonseca è pronto a riproporre lo stesso schieramento tattico proposto nel match del San Paolo, con al difesa a tre che per il momento sembra dare qualche certezza in più alla squadra rispetto al solito 4-2-3-1. Il pacchetto arretrato sarà però orfano di Smalling, out 7-10 giorni. Stasera dunque al suo posto ci sarà Cristante, che proprio contro il Parma in Coppa Italia aveva già agito da difensore centrale.