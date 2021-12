Info biglietti, in vendita da domani alle 12 i biglietti per Roma-Cagliari e Roma-Lecce di Coppa Italia

L’AS Roma comunica che a partire dalle ore 12.00 di lunedì 20 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara Roma-Cagliari del 16 gennaio 2022 ore 18.00; inoltre sarà possibile acquistare i biglietti validi per gli Ottavi di finale della Coppa Italia Roma vs Lecce del 20 gennaio 2022 ore 21.00.

(asroma.com)