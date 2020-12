Infinita Roma: gol per tutti

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma ha ritrovato la strada del gol. 8 nelle ultime due partite dopo essere rimasta a secco contro Napoli e Sassuolo. Fonseca è riuscito a dare un’impronta offensiva alla squadra inserendo Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko. L’armeno è il miglior realizzatore giallorosso, dopo di lui c’è Veretout. Miki, dalla sua, ha anche 7 assist. Rispetto alla prima stagione sta dando continuità e non è tormentato dagli infortuni. Se non segna Dzeko, quindi, ci pensano altri giocatori, non solo gli attaccanti.

Sono 13 i calciatori diversi mandati in gol dalla Roma. In 18 partite stagionali si registra una media di 2,2 reti a partita. Solo l’Inter ha fatto meglio. Dei 27 gol realizzati in Serie A ben 17 sono stati fatti nel primo tempo. Qui nessun’altra squadra ha fatto meglio. I numeri e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Roma ha chiuso al primo posto il girone di Europa League e si trova al terzo posto in campionato dove mancava da due anni e mezzo.