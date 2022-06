Incontro Juve-Roma: Zaniolo si scalda. Cherubini vede Pinto per l’azzurro e Arthur

Tuttosport (F. Cornacchia) – Metti Federico Cherubini e Tiago Pinto nello stesso locale di Milano. Il ds della Juve e il general manager della Roma sono stati avvistati lontano da occhi indiscreti e distati dai classici luoghi delle trattative. Due chiacchiere in compagnia che riscaldano l’affare Nicolò Zaniolo sulla tratta Torino-Milano.

Alla Continassa pensano al 22enne azzurro da gennaio, quando era andato in scena il primo sondaggio, e in questi mesi la pista non è mai stata abbandonata del tutto. Ci sono stati degli alti e bassi, anche a causa dell’inserimento del Milan, tuttora alla finestra per il romanista (ieri Pinto ha incontrato anche i rossoneri). Ma ora come ora c’è di nuovo la Juve in pole position.

Un accordo ancora non c’è, però alla fine un buon compromesso potrebbe rendere tutti felici. La Roma parte da una valutazione di 50-60 milioni, mentre la Juventus non vorrebbe andare oltre i 40 più bonus. Un punto di incontro, però, è possibile.

Sfumato Demiral, c’è un altro giocatore che non dispiace a Mourinho. Si tratta di Arthur, tutt’altro che intoccabile nei piani di Allegri. Il centrocampista ex Barcellona potrebbe diventare la chiave dell’operazione tra Juventus e Roma. Ma le due trattative potrebbero anche essere slegate.