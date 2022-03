Inchiesta Juve: sarà ascoltato anche Gravina

Prosegue il lavoro della Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta ‘Prisma‘, che a fine novembre aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei vertici della società bianconera – Andrea Agnelli, Pavel Nedved, l’ex Fabio Paratici più 3 tra dirigenti ed ex dell’area finanza e l’avvocato della Juve Cesare Gabasio – per emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni delle società quotate in borsa.

L’accusa adesso sta indagando sull’accordo legato alla riduzione degli stipendi che i giocatori della Juventus avevano raggiunto con il club nel marzo 2020 e dopo le perquisizioni di questi giorni, come riporta Sky Sport, dopo i giocatori potrebbe essere ascoltato sarà anche Gabriele Gravina. Il numero 1 della Figc verrà ascoltato dal pm Marco Gianoglio, che lavora sul caso del presunto falso in bilancio della Juventus insieme a Ciro Santoriello e l’aggiunto Mario Bendoni.