In vendita dalle ore 15 i biglietti per le partite con Bologna, Lecce, Sampdoria e Udinese

L’AS Roma comunica che dalle ore 15:00 di mercoledì 15 gennaio saranno in vendita i biglietti per le seguenti gare di Serie A:

ROMA-BOLOGNA – domenica 9 febbraio 15:00 (data e ora da confermare)

– domenica 9 febbraio 15:00 (data e ora da confermare) ROMA-LECCE – domenica 23 febbraio 15:00 (data e ora da confermare)

– domenica 23 febbraio 15:00 (data e ora da confermare) ROMA-SAMPDORIA – domenica 8 marzo 15:00 (data e ora da confermare)

– domenica 8 marzo 15:00 (data e ora da confermare) ROMA-UDINESE – domenica 22 marzo 15:00 (data e ora da confermare)

I biglietti per i Settori Premium già in vendita dal 13/11/2019

RIDUZIONI TRIBUNA TEVERE

Under 14: sconto del 20% per tutti ragazzi nati a partire dal 1/1/2006.

sconto del 20% per tutti ragazzi nati a partire dal 1/1/2006. Junior Club: sconto del 10% per tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni (nati dal 1/1/2002).

sconto del 10% per tutti i ragazzi tra i 15 e i 18 anni (nati dal 1/1/2002). Pacchetto Famiglia: tariffe speciali dedicate alle famiglie. Sconto del 30% per l’adulto e 40% per l’Under 14. Il pacchetto minimo prevede l’acquisto contestuale di almeno 2 biglietti (pacchetto minimo obbligatorio 1 Adulto + 1 Under 14).

ALTRE RIDUZIONI

Ridotto Disabili o Invalidi 100% con accompagnatore: questa tipologia di biglietti è acquistabile esclusivamente presso gli AS Roma Store e il Call Center AS Roma.

PROMOZIONI APPLICATE

PROMO STUDENTI : Prezzo speciale per tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Per gli studenti universitari sarà necessario esibire il tesserino universitario, mentre per gli Under 19 sarà sufficiente un documento d’identità. ROMA-BOLOGNA – Curva Nord 10€ ROMA-LECCE – Distinti Sud 15€ ROMA-SAMPDORIA – Tevere Nord 20€ ROMA-UDINESE – Curva Nord 10€

: Prezzo speciale per tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Per gli studenti universitari sarà necessario esibire il tesserino universitario, mentre per gli Under 19 sarà sufficiente un documento d’identità.

OMAGGIO UNDER 14 : Esclusivamente presso gli AS ROMA STORE e il Call Center AS Roma potranno essere richiesti i biglietti omaggio per i ragazzi Under 14 (nati dal 1/1/2006 in poi). ROMA-BOLOGNA – settori Monte Mario Sud/Top Sud ROMA-LECCE – settore Curva Nord ROMA-SAMPDORIA – settori Monte Mario Nord/Top Nord ROMA-UDINESE – settore Distinti Sud

: Esclusivamente presso gli AS ROMA STORE e il Call Center AS Roma potranno essere richiesti i biglietti omaggio per i ragazzi Under 14 (nati dal 1/1/2006 in poi).

MODALITA’ E LIMITAZIONI

Il settore Distinti Nord sarà disponibile solo in caso di esaurimento del settore Distinti Sud.

Il Settore Ospiti (ingressi 50-52) è riservato esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita è subordinata alle disposizioni dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni sportive. Dettagli e modalità saranno comunicate successivamente dalla squadra ospite attraverso i propri canali.

Sarà consentito il cambio utilizzatore ai soli biglietti a tariffa “Intero” e “Accompagnatori disabili”. La procedura è attiva da 10gg prima dell’evento e fino ad 1h prima del calcio d’inizio.

Tutti i biglietti acquistati a tariffa ridotta non potranno usufruire della procedura di cambio utilizzatore.

La vendita dei biglietti per i Residenti della Regione di provenienza della squadra ospite è subordinata alle disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Fino a tale data l’acquisto dei biglietti da parte dei suddetti tifosi è vincolato al possesso di una Fidelity Card. Per gli acquisti sul canale web ufficiale asroma.com il controllo effettivo sul possesso della Fidelity Card verrà effettuato allo stadio e non in fase di acquisto.

Per acquistare biglietti presso i punti vendita è obbligatorio esibire un valido documento d’identità da parte dell’acquirente. Per eventuali altri intestatari è sufficiente una fotocopia del documento.

Potranno essere acquistati massimo 4 biglietti a persona.

RACCOMANDAZIONI

AS Roma raccomanda e consiglia di non acquistare tagliandi d’ingresso in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali.