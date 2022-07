In Spagna sono sicuri: Isco andrà alla Roma. Su Frattesi il Sassuolo fa muro: nuovo vertice?

Tuttosport (F. Tringali) – Da Trigoria respingono con fermezza le convinzioni spagnole di una trattativa in piedi per Isco, svincolato di lusso dal Real Madrid e accostato con insistenza alla Roma. Che giura di avere altre priorità, strategie diverse per sbloccare un mercato che sul fronte dei titolari non l’ha vista ancora protagonista.

Tiago Pinto non si aspettava una resistenza così veemente del Sassuolo per Frattesi (da calendarizzare un nuovo vertice). Certo è che José Mourinho nelle doppie sedute che farà scattare da oggi, in campo troverà il solo Matic come soluzione tattica inedita.