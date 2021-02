In settimana l’accordo con New Balance per lo sponsor tecnico

La Roma pensa al futuro. Secondo quanto riporta Il Tempo, in settimana sarà ufficializzato l’accordo con New Balance per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica. Tutto è già definito con il marchio di Boston che prenderà il posto di Nike. Durante il match contro l’Udinese ha fatto l’esordio sui cartelloni pubblicitari anche lo sponsor Leovegas, che si è appena legato ai giallorossi per questa metà di stagione e per la prossima.