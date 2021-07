In Portogallo l’esordio del nuovo dirigente di sicurezza Kraus

La rivoluzione dei Friedkin in società non si ferma e va a coprire praticamente tutti i ruoli con sostituzioni o arricchimenti. Questa volta si tratta della seconda opzione. Come riportato dal Corriere dello Sport in Portogallo ci sarà l’esordio del nuovo dirigente di sicurezza. Si chiama Kraus e arriva dagli Stati Uniti.

Si avvarrà della preziosa presenza di Guido Gombar, figura storica della Roma, che poteva anche lasciare per raggiunti limiti di età, ma che è stato confermato da Friedkin e da Carlo Feliziani.