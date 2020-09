In cassa 28,5 milioni da Kolarov e Schick. E’ tornato Dzeko

La Repubblica (F.Ferrazza) – Oggi alle ore 18 ci sarà l’amichevole contro il Frosinone con Fonseca che ritrova qualche nazionale rientrato nella giornata di ieri. Su tutti Dzeko che ancora non ha detto con fermezza che vuole restare. Ufficiali le cessione di Kolarov e Schick. Questo tesoretto è da poter in parte utilizzare per tentare l’ultimo assalto a Smalling. Il tecnico davanti si lecca i baffi, ma in difesa continua a rimanere corto. I centrali a disposizione ora sono Mancini ed Ibanez con Fazio e Jesus, esuberi, integrati agli altri.