In 50.000 per il Napoli: l’Olimpico dà la scossa

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma ha una fortuna e un patrimonio. La fortuna è tornare velocemente in campo, in una serata dalle motivazioni, senza rimuginare sulla figuraccia norvegese. Il patrimonio è quello di una tifoseria fantastica (a parte il gentleman cacciato ieri per razzismo): quasi 400 persone erano ieri a Bodo e hanno cantato per tutta la partita, se di partita si può parlare.

Ora Mourinho, che ha riacceso un vulcano ibernato da un pluriennale grigiore, ha il compito di non fermare la lava della passione. Già ieri qualcuno in curva non l’ha presa bene e l’ha manifestato direttamente ai giocatori. Le premesse per raddrizzare la situazione ci sono, se si analizza l’attesa bollente per Roma–Napoli. Sono già 45.000 i tifosi che si sono assicurati un posto all’Olimpico, approfittando dell’allargamento della capienza al 75%.