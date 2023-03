Immobile vuole forzare il rientro

Il Tempo (D. Rocca) – Morde il freno Ciro Immobile, non ce la fa più a guardare i compagni dal divano. Non è partito per la trasferta in Olanda, sta facendo di tutto per recuperare in tempo per il derby, magari anche solo per la panchina. Mercoledì mattina ha svolto i controlli in Paideia per capire l’avanzamento dell’infortunio. Si sente molto meglio, tra oggi e domani aumenterà i carichi di lavoro per sondare la sua condizione.

L’attaccante si è fermato dopo la vittoria a Napoli accusando una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo aver preparato la gara europea, Sarri deve prestare particolare attenzione alle scelte in vista del derby, proprio a cominciare dalle condizioni di Immobile. “Ancora non so niente“, aveva risposto il tecnico alla vigilia del match di Conference contro l’AZ Alkmaar. Se non dovesse partire titolare, al suo posto ci sarà ancora una volta Felipe Anderson a giocare da falso nueve con Zaccagni e Pedro ai suoi lati.