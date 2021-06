Ilary Blasi: “Mourinho bomba mediatica. Saluterei Spalletti”

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a Fq Magazine. La conduttrice televisiva ha parlato anche della Roma, tra passato e futuro. Queste le sue parole.

Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Le piace? Guardi io di calcio non capisco niente. Se viene Mourinho o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa (ride,ndr). Sicuramente a livello mediatico è una bomba, a livello calcistico non lo so. Già seguivo poco quando Francesco giocava, figuriamoci adesso.