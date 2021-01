Il vertice con Tiago Pinto: Fonseca chiede due rinforzi

Corriere dello Sport (R.Maida) – Due rinforzi. È questo il risultato del confronto in lingua portoghese che Tiago Pinto ha avuto con Paulo Fonseca. Aspettando il ritorno di Morgan De Sanctis, che dopo il terribile incidente avrà bisogno di tempo per riprendersi, la Roma si muoverà sul mercato con l’intenzione di investire, più sul futuro che sul presente.

Così si spiega il tentativo effettuato da Ryan Friedkin in persona per il giovanissimo Reynolds, terzino americano che è conteso anche dalla Juventus, e da Tiago Pinto per l’argentino Montiel, in scadenza di contratto con il River Plate. Sondaggi vari risultano anche per Soppy, baby del Rennes, e per Frimpong, laterale olandese del Celtic.

Fonseca vorrebbe però anche un attaccante. Tiago Pinto proverà ad accontentarlo, ingaggiando uno tra El Shaarawy e Bernard. Nel primo caso i contatti con l’entourage sono quotidiani, c’è la disponibilità del grande a tornare alla Roma anche perdendo dei soldi. E Fonseca ne sarebbe felice, perché lo ritiene più adatto a inserirsi a metà stagione in un ambiente che già conosce. Ma prima di impegnarsi la società vuole studiare il possibile scambio con l’Everton, il portiere Olsen a titolo definitivo a casa di Ancelotti e appunto il brasiliano a Trigoria.