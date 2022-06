Il trofeo della Conference finirà il tour all’Olimpico

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il trofeo in giro per i rioni di Roma. La vittoria della Conference League è stata celebrata per un mese intero, alcuni romanisti hanno avuto anche la possibilità di ammirare la coppa “itinerante”: un lungo viaggio per i quartieri della città per godersi l’amore e la festa dei tifosi.

Dopo aver fatto il giro della città, verrà esposto nel museo dello stadio Olimpico a partire dal prossimo 7 luglio. Nessun riferimento al riferimento dal numero della maglia di Cristiano Ronaldo.