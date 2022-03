Il tifo violento e i brutti risultati: Vitesse in crisi

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il Vitesse non sta vivendo una stagione di grazia come testimoniano i risultati ottenuti finora. Delle ultime 11 partite gli olandesi ne hanno vinte solo 4, pareggiandone una e perdendone 5. Altra nota negativa il match sospeso contro lo Sparta Rotterdam dove la tifoseria ha scatenato il caos. Prima l’invasione di campo da parte di un ultrà, poi il lancio di oggetti dagli spalti che hanno colpito il portiere dello Sparta e ferito un cameraman ferito. Questi disordini, insubordinazioni da parte dei tifosi, hanno spinto così i vertici del club e le autorità olandesi a studiare un piano per la partita di Conference League contro la Roma. Ultimo problema riguarda il proprietario del club: Valery Oyf, grande amico di Abramovic. Il magnate russo, nonostante la crisi Ucraina, ha garantinto che continuerà a provvedere al fabbisogno economico del club.