Il tecnico gialloblu resta umile: “Il nostro obiettivo? Salvarci”

Il settimo posto al termine del girone di andata è una medaglia al petto per una squadra che pochi anni fa militava tra i dilettanti e la vittoria contro il Lecce la proietta in una seconda parte di stagione più tranquilla rispetto al passato. Giovedì arriva al Tardini la Roma per la Coppa Italia, e anche quello sarà un test da superare come dice D’Aversa, tecnico del Parma: “Coppa Italia un obiettivo? Indipendentemente dalla posizione in classifica nel momento in cui abbiamo raggiunto gli ottavi, quello che dobbiamo fare è cercare di passare il turno. Non sarà un impegno semplice ma se ci sarà la possibilità faremo di tutto per passare“.Lo riporta La Gazzetta dello Sport.