Tuttosport (Dar. Mar.) – In attesa che da domani si aggreghino i nazionali, Mourinho può essere soddisfatto del primo test stagionale della Roma. A Trigoria è arrivata la Boreale per un’amichevole da due tempi da 33′ ciascuno, finita 40 per i giallorossi. In gol il giovane Pagano, Solbakken, El Shaarawy e Aouar nel giorno dell’esordio. È rimasto in panchina Smalling, affaticato, mentre dal 1’in attacco ha giocato la coppia Dybala-Belotti. Lo Special One ha riproposto il 3-5-2, passando al 4-3-3 nella ripresa. Lavoro differenziato per i due nuovi acquisti Kristensen e NDicka.