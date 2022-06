Il sogno di Raisport: Mancini e Totti voci dei Mondiali

La Gazzetta dello Sport (F. Velluzzi) – Tanta concretezza, ma pure un sogno. Alessandra De Stefano, direttore di RaiSport, non lo nasconde: “Mi piacerebbe avere Francesco Totti con noi a commentare il Mondiale del Qatar. E non sarebbe male avere da Coverciano anche il c.t. Roberto Mancini e i suoi azzurri nell’analisi tecnica o pure alla moviola. Proverò a parlarne anche con il presidente federale Gabriele Gravina“. Uno dei piatti forti della grande cucina di casa Rai, che ieri ha presentato in una lunga giornata la nuova ricca stagione, è proprio lo sport.

Il Mondiale va difeso anche senza l’Italia. “Trasmetteremo tutto. Abbiamo 64 partite, 34 vanno su Rai 1, 20 in prima serata. Con quattro sfide al giorno nella prima parte, cominciando al mattino, non avremo tanto tempo, ma un programma di approfondimento serale lo faremo, dalle 22, prima di Porta a Porta. Cercheremo di fare tutto dal Qatar, coinvolgendo altri talent oltre a Di Gennaro e Adani“, dice De Stefano. Conduttore e opinionisti da ancora decidere.