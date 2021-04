Il sogno continua. La Roma elimina l’Ajax e vola in semifinale contro il Manchester

Il Tempo (T. Carmellini) – Il sogno continua, ma quanta sofferenza! La Roma esce indenne dalla rimonta olandese, tiene botta, fatica, subisce ma poi si rialza e porta via la cosa che più importava: la qualificazione alla semifinale di Europa League.

L’unica italiana rimasta in Europa ora ha di fronte un appuntamento con la storia, perché in semifinale incontrerà il Manchester United con il quale ha più di conto in sospeso. Andata in programma in Inghilterra il 29 marzo, ritorno il 6 maggio all’Olimpico in quella che sarà in un senso o nell’altro una serata indimenticabile.

Eppure dietro alla festa liberatoria arrivata a fine gara, c’è stata tanta sofferenza perché ieri sera all’Olimpico gli olandesi hanno fatto paura e sfiorato il colpaccio. La Roma è sembrata ancora impaurita, chiusa alle corde in grado solo di ributtar via il pallone e puntare l’occhio sul cronometro nella frenetica ossessione dei minuti che scorrevano via.

Però quando giochi così è inevitabile poi incassare: e infatti il gol di Brobbey in avvio di ripresa aveva i funesti presagi del passato. Invece la Roma ha reagito, ha rialzato la testa ed è riuscita a sbloccarsi grazie al gesto dell’uomo che non ti aspetti, al più giovane del gruppo. Calafiori ha tirato fuori gli attributi da grande firmato la giocata della riscossa. È sua l’azione che fissa nella storia la serata: va giù sulla fascia, mette a sedere il suo uomo e piazza la palla nel mezzo che Dzeko deve solo spingere in rete. Fa 1-1 e Roma qualificata in semifinale di Europa League.