Il Siviglia su Cristante, piace Barak

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Da Trigoria Tiago Pinto studia le mosse per costruire una squadra all’altezza delle aspettative di Mourinho. La lista dei desideri è lunga, il gm monitora la situazione dei giocatori che interessando senza ancora affondare il coltello: le prossime settimane saranno decisive per la squadra, i risultati e il piazzamento nelle competizioni daranno anche una traccia al dirigente su quale cifra potrà contare per la sessione di mercato estiva.

Il portoghese punta molto anche sulla cessione dei giocatori che non rientrano più nei piano del club, come ad esempio Diawara, fuori dal campo ormai dal 12 dicembre. Ma anche come Darboe, 5 spezzoni di partite in stagione, o Carles Perez, che piace tanto in Bundesliga al Bayer Leverkusen. Kluivert può fruttare 15 milioni, mentre Villar rientrerà del prestito dal Getafe e cercherà una nuova sfida. Veretout piace al Milan ma soprattutto al Newcastle. Bryan Cristante, però, può essere il nome a sorpresa che può lasciare la Capitale. Il Siviglia di Monchi sta spinendo per averlo, l’ex ds della Roma lo aveva acquistato dall’Atalanta e ne è rimasto un grande estimatore.

A differenza di Mancini, il suo rinnovo è stato congelato e il forte interesse degli andalusi è anche per questo. Monchi lo vuole, la Roma per una buona offerta sui venti milioni può considerare di lasciarlo andare. Sul capitolo regista Pinto sta visionando più nomi per trovare la soluzione migliore. Sulla trequarti un giocatore che invece interessa molto è Antonin Barak, che sta disputando un’ottima stagione con l’Hellas Verona ed è seguito con attenzione dai giallorossi. I rapporti tra le due società sono buoni dopo l’affare Kumbulla: il Verona lo valuta tra i 18 e i 20 milioni, per 15 più qualche bonus potrebbe andare in porto l’affare.