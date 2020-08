Il Siviglia dà una lezione, Roma addio Europa

Corriere della Sera (G. De Carolis) – La nuova Roma che verrà avrà una nuova anima col texano Friedkin. La vecchia intanto ha chiuso il suo ciclo perdendo 2-0 col Siviglia ed uscendo definitivamente dall’Europa League, terminando con una nota negativa la stagione 2020-2021. Il più critico è stato Dzeko: “Mi ha deluso tutto, non siamo mai stati in partita dall’inizio fino alla fine. Ci hanno mangiato in velocità, tecnica, preparazione della gara“. Il risultato alla fine sta anche stretto a Lopetegui, visto che i suoi uomini avrebbero meritato anche qualcosina di più del 2-0. Nulla ha fatto la Roma, gli andalusi hanno chiuso i giallorossi quasi ininterrottamente dall’inizio alla fine. Rilevante il mea culpa di Fonseca: “In questo momento è facile trovare spiegazioni, ma il principale responsabile sono io senza scuse. Ma dobbiamo guardare la realtà. La realtà è che il Siviglia ha fatto molto meglio di noi”.