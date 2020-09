Il ritorno di Totti: il primo regalo di Friedkin ai tifosi della Roma

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il ritorno di Francesco Totti a Trigoria è molto vicino e questa volta l’ex capitano non si limiterà ad accompagnare il figlio Cristian agli allenamenti, ma entrerà nel Fulvio Bernardini per riprendere a lavorare nella Roma. Negli ultimi giorni, infatti, si sono intensificati i contatti tra la nuova proprietà, guidata dal gruppo Friedkin, e lo storico numero 10. La fumata bianca può arrivare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, quando ci sarà il primo Consiglio d’Amministrazione del post-Pallotta. Entro il prossimo fine-settimana, Dan e Ryan Friedkin arriveranno nella Capitale e sulle loro agende c’è già segnato un incontro con Totti, per discutere i progetti di persona. Rimane da capire quale sarà il ruolo ricoperto da Francesco Totti nella nuova Roma, tre le possibilità: brand ambassador del club, lavorare al fianco di Bruno Conti nella guida del settore giovanile o diventare direttore tecnico, collaborando a stretto contatto con il nuovo direttore sportivo della Roma.