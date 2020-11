Il ricorso per il caso-Diawara. Il verdetto questa mattina?

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Il risultato per il ricorso sul 3-0 a tavolino contro il Verona potrebbe arrivare già oggi, magari in mattinata. Ieri, rigorosamente da remoto, la Corte d’Appello Federale si è riunita fino alla tarda sera per discutere di ciò che è successo in Verona-Roma. Il ricorso della Roma, discusso ieri dall’avvocato Conte, si è basato sull’errore piuttosto che sul dolo. Infatti la squadra giallorossa non ha tratto beneficio da questa cosa, non avendo occupato l’eventuale casella di Diawara nella lista con un altro giocatore. A Trigoria sperano di riavere il punto che sarebbe il secondo posto in classifica.