Il questore: “Vicini ai tifosi, ma le regole restano ferree”

La Repubblica (L.Monaco) – “Massima vicinanza ai tifosi senza rinunciare al rispetto delle regole, a tutela di tutti“. Lo ricorda il questore Mario Della Cioppa.

Quale sarà la chiave organizzativa?

Con l’impegno delle società di Roma e Lazio, che già sappiamo essere masimo, gli obiettivi saranno quelli di garantire la sicurezza dell’evento in tutti i suoi aspetti. Tra questi il rispetto della normativa Covid è prioritario.

Il modello degli Europei…

Credo sia sotto gli occhi di tutti che le quattro partire giocate a Roma si siano volte in maniera impeccabile e di questo va dato atto anche alla Uefa e alla Figc.

Sono state studiare delle contromisure per alcuni disagi?

La quasi totalità dei tifosi romanista, come quelli che ci saranno stasera, aveva il Green Pas o comunque la certificazione valida per l’ingresso. Per stasera invito tutti i tifosi a munirsi delle certificazioni e ad arrivare un po’ prima allo stadio: ci saranno doppi filtri e doppi controlli, non sono per i biglietti ma proprio per il Green Pass.

Immagina qualche criticità tra le tifoserie?

Siamo alla prima partita di campionato dopo molti mesi di black out. Non saranno molti i tifosi Viola presenti. Confido nella maturità di entrambe le tifoseria, in ogni caso abbiamo studiato dei dispositivi specifici per contenere eventuali eccessi di esuberanza.

Alla sesta c’è il derby…

E’ ancora presto per parlarne, ma posso assicurarle che quella partita avrà la sua adeguata cornice di sicurezza confidando nella maturità e nella collaborazione delle tifoserie.