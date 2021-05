Il PSG tiene in bilico Florenzi

Il Tempo (E. Zotti) – E’ tutto da scrivere il futuro di Florenzi. Il terzino si trova benissimo a Parigi, ma il Psg è alla ricerca di un giocatore più giovane e con ogni probabilità non eserciterà il diritto di riscatto sul suo cartellino (c’è tempo fino al 31 maggio) a 9 milioni di euro. Il suo ritorno nella Capitale però potrebbe essere soltanto di passaggio: dopo l’esperienza in Francia il giocatore potrebbe decidere di iniziare da zero una nuova avventura, soprattutto se dovesse capire di non avere spazio in giallorosso. Ovviamente il parere dello Special One sarà decisivo. Stesso discorso per quanto riguarda Dzeko, che non sa ancora se il prossimo anno vestirà la maglia della Roma.