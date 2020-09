Il primo regalo di Friedkin: è l’ora di Smalling

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – L’idea e il desiderio è quello di riuscirci entro le prossime 48 ore. Sarebbe il primo grande regalo di Friedkin da quando è diventato presidente giallorosso e spera di chiudere il prima possibile, al massimo entro l’inizio della prossima settimana. Ieri i Friedkin sono apparsi a Trigoria molto presto, intorno alle 9 di mattina, accompagnati dai due uomini di fiducia Eric Williamson e Bryan Walker e sono rimasti dentro il centro per circa sei ore, assistendo all’allenamento per poi tuffarsi nel lavoro e concedersi un pranzo insieme ai dirigenti e al tecnico Fonseca. Intanto il presidente ha dato mandato di chiudere il prima possibile per Smalling. Si è creato un piccolo intoppo sullo stipendio dell’inglese, che al Manchester United aveva un bonus in caso di qualificazione alla Champions League, da 3 a 3.8 milioni, che adesso vorrebbe anche alla Roma e che i giallorossi vorrebbero scalare dall’offerta allo United. Alla fine l’affare si dovrebbe chiudere intorno agli 11 milioni più 3-4 di bonus. A Trigoria aspettano tutti con fiducia la fumata bianca.