La Roma continua a lavorare sodo e la partita di ieri sera contro il Porto ha mostrato ancora passi in avanti per i giallorossi. Mourinho e il suo staff seguono tutto di giorno in giorno con grandissima serietà e convinzione. Questa cosa è dimostrata anche dall’allenatore dei portieri Nuno Santos che ha postato una foto sul suo profilo Instagram con una didascalia: “Al lavoro per la squadra“.