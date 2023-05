Il popolo romanista punta l’Ungheria. Aerei cari? Auto, treno o via Danubio

Il Messaggero (G.Mustica) – Mercoledì 31 maggio, ore 21. Budapest, Ungheria: città di poco meno di 2 milioni di abitanti che ospiterà la finale di Europa League, quella tra Siviglia e Roma. Dopo Tirana i tifosi, giallorossi sono pronti a invadere un’altra capitale europea. Ma come arrivarci a Budapest?

Siamo certi che ve lo siete chiesto in queste ore di attesa, di fibrillazione. E qualche ricerca l’avrete già fatta. E avrete visto che i biglietti aerei costano tanto -quelli del giorno prima, perché per il 31 al momento non ce ne sono- con prezzi stellari che vanno dai 400 ai 600 euro. Va bene tutto, e l’amore per la Roma non si discute, però bisogna fare i conti anche col portafoglio. In attesa magari di qualche charter speciale creato per l’occasione. Di alternative, con un occhio particolare alle finanze, ce ne sono.

La prima è quella che avete tutti sotto casa: l’auto. Budapest dista da Roma 1.212 chilometri. meno di un Reggio Calabria-Milano per intenderci. Quindi in macchina si può fare, magari dividendo le spese, e magari anche dividendo le ore di guida che sono tante: più o meno tredici. senza contare le fermate. Ma quale strada fare? Le soluzioni sarebbero due. La prima, ma conviene poco in questo caso, sarebbe quella di passare per Vienna. No, meglio di no, meglio prendere la Venezia-Ljubiana-Budapest. Dal Veneto sono 550 chilometri. Una passeggiata di salute, con l’obiettivo che già si vede. E poi l’autostrada è un gioiellino, dicono.

Ma perché non andare in treno, come le romantiche trasferte di una volta, interminabili, nelle cuccette? Bene, c’è anche questa soluzione: si parte da Venezia Santa Lucia e il biglietto costa, euro più, euro meno, sugli ottanta. Beh, ci vogliono tredici ore e con un doppio cambio. Non è che sia la soluzione più semplice.

Infine? Oltre l’autobus che parte da Roma- ce nesta almeno uno al giorno dalla stazione Tiburtina – che costa dai 100 ai 120 euro e che ci mette 20 ore, c’è la soluzione con scalo: aereo per Vienna (costi per ora accessibili) e poi un bel treno che vi porta fino a Budapest in sole due ore. Il biglietto, in questo ultimo caso costa dai 20 ai 26 euro. Per l’aereo invece è tutto in discussione. Ma se proprio vogliamo parlare di romanticismo, ma quello vero, si potrebbe anche arrivare a Vienna e poi farsi una bella navigata sul Danubio. Sì, le ore sarebbero quattro e mezza, ma vuoi mettere arrivare a vedere la Roma in questo modo…