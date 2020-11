La federazione albanese ha fatto tutto il possibile per avere Marash Kumbulla disponibile per gli impegni in Nations League. Come riporta infatti il portale shkodraweb.com, per l’ex difensore del Verona bloccato dalla Asl era stato predisposto un volo charter dal costo di 45mila euro. La deadline era stata fissata a domani 13 novembre. E’ sceso in campo anche Edy Reja ma la positività al Coronavirus ha fermato tutto.