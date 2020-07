Il padre di Perotti: “Ha in mente di tornare al Boca, ma ci sono due club europei su di lui”

Diego Perotti e il Boca Juniors, un sogno di famiglia. L’esterno giallorosso è da tempo nella lista dei cedibili della Roma, ma nonostante ciò è ancora a Trigoria. Il suo obiettivo però è quello di tornare un giorno in Argentina, al Boca. Con quella maglia vorrebbe vedercelo anche il padre, Hugo, che rivela però a El Crack Deportivo come sul figlio ci sia anche l’interesse di due club europei. Queste le sue parole:

“Tornare al Boca è una della cose che ha in mente. Ha ancora un anno alla Roma, ma so che ci sono due squadre in Europa che se lo vogliono portare via. Lui ha una voglia davvero grande di tornare al Boca Juniors e solo che i tifosi lo vogliono. Inoltre ammetto che vederlo alzare una Libertadores con la maglia del Boca sarebbe il sogno della mia vita. Direi: ok, la mia vita può finire qui”.