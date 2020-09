Il nodo esuberi blocca Fonseca

Il Tempo (F.Biafora) – Il primo settembre si è aperto ufficialmente il mercato e la Roma non è riuscita ancora a completare le operazioni pianificate, con eventuali acquisti che sono bloccati dalle mancate cessioni. Il mese passato sono scattati i riscatti di Defrel e Gonalons, unici esuberi piazzati a titolo definitivo. Sono stati mandati a fare esperienza Bianda, Cetin e Fuzato. Restano a bilanco tanti giocatori che sono fuori dal progetto tecnico di Fonseca. Due cessioni già impostate e da definire sono quelle di Kolarov e Schick: prima dei comunicato entrambi dovranno fare le visite mediche con il ceco che oggi volerà in Germania in caso di negatività al secondo tampone. La situazione che più di tutte sta causando questo stallo è quella relativa ad Under, Dzeko e Milik. Il bosniaco aspetta di capire se il futuro sarà tinto di bianconero o ancora di giallorosso. L’operazione è ancora bloccata a causa del mancato accordo tra Roma e Napoli sulle valutazioni di Under e Milik. Gli intermediari hanno chiesto a Fienga la disponibilità di inserire il giovane Bove, ma non si registrano passi avanti. Manca la fumata bianca anche per Smalling per il quale c’è diffusa fiducia per un esito positivo. De Sanctis e Fienga, poi, continuano a lavorare in particolare per le uscite di Olsen, Fazio, Jesus, Florenzi, Karsdorp, Santon, Kluivert e Perotti.