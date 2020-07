Il Napoli vuole l’aggancio, la Roma un po’ di pace: Fonseca convoca Zaniolo

Il Corriere della Sera (L.Valdiserri) – C’è una notizia ottima per la Roma: Nicolò Zaniolo è tornato ieri, insieme a Pau Lopez, nella lista dei convocati, a quasi sei mesi dalla rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro, il 12 gennaio contro la Juventus. La Roma ha bisogno di rialzarsi anche se il Napoli non sembra l’avversario migliore. Ieri il presidente Pallotta ha speso un tweet per difendere Paulo Fonseca: “Il suo futuro non è in dubbio, ha il mio pieno supporto”. Meglio non andare a vedere le risposte dei tifosi che non si sono spesi in lodi verso il presidente.