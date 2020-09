Il Napoli abbassa le pretese: passi avanti per Milik alla Roma

Gazzetta.it (M. Malfitano) – La trattativa tra Napoli e Roma per il passaggio di Arkadiusz Milik nella Capitale ha subito un’accelerata importante nelle ultime ore. In queste ore è in corso un colloquio tra le due dirigenze, con Cristiano Giuntoli che rappresenta fisicamente il club partenopeo, mentre il presidente De Laurentiis, vista la positività al Covid-19, segue l’incontro in collegamento dalla sua abitazione romana. Il Napoli ha abbassato le sue richieste, accettando di vendere il centravanti polacco per 20 milioni di euro, più 5 di bonus.