Il mondo del calcio è con Zaniolo, il Milan: “Ti siamo vicini”. L’Inter: “Siamo tutti con te!”

L’incubo per Nicolò Zaniolo è si nuovo realtà. Ad otto mesi dal terribile infortunio al crociato del ginocchio destro contro la Juventus, è arrivata anche la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata ieri sera ad Amsterdam. Domani il giocatore si opererà, ma il mondo del calcio ha cominciato a fargli vedere tutta la vicinanza possibile. Le prime squadre a mandare un messaggio sono state il Milan e l’Inter.

Milan: “Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo! 💪🏻“.

Stay strong Nicolò Zaniolo. See you back on the pitch, soon!

Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo! 💪🏻

— AC Milan (@acmilan) September 8, 2020