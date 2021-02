Il messaggio di Petrachi a Pallotta: “Piccolo uomo, mandami via. In tanti ti hanno rubato i soldi”

La faida tra la Roma e l’ex direttore sportivo Petrachi è giunta ad un momento di svolta. La società giallorossa gli dovrà corrispondere ben 5 milioni di euro visto che non c’erano motivi per il licenziamento per giusta causa. Siccome la sentenza è esecutiva il club dovrà pagare immediatamente questi soldi. Tramite la rassegna stampa di questa mattina è stato svelato l’sms che Petrachi ha inviato a Pallotta la sera dell’11 giugno. Il tutto è stato scaturito per via di alcune anticipazioni di un’intervista dell’ex Presidente della Roma dove non lo aveva citato in un discorso relativo al rapporto tra l’allenatore Fonseca e la dirigenza. Questo il testo del messaggio che ha fatto esplodere il caso:

“Buonasera Presidente, mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo… Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui a Roma per poterle far fare bella figura e non farle rubare i soldi che hanno fatto in tanti. Evidentemente non mi sono fatto capire ed apprezzare abbastanza. Ora le conviene mandarmi via perché dopo quello che ha voluto fare in maniera vile non potrò più esserle d’aiuto“.