Corriere della Sera (M.Tossani) – L’ affannosa ricerca di un attaccante da parte della Roma si è conclusa con l’arrivo di Sardar Azmoun? I giallorossi hanno già incrociato le strade con l’iraniano nelle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen della scorsa stagione: 19 minuti all’Olimpico e 90 nel ritorno in Germania. Azmoun è un attaccante di stazza 186cm per 79 kg, forte di testa. Nonostante il fisico sa andare in verticale attaccando la profondità.

Il dato di 0.12 expected threat per 90 minuti di gioco prodotto nella scorsa Bundesliga (gli xTquantificano il contributo che un giocatore fornisce alla sua squadra in termini di avvicinamento alla porta avversaria) dimostra che Azmoun è in grado di giocare per la squadra e non è un solista. Ha 28 anni, una buona esperienza internazionale e ha fatto bene soprattutto con la maglia della nazionale iraniana: 45 gol in 72 presenze. Di certo dovrà dimostrare di aver recuperato le capacità realizzative messe in evidenza a suo tempo, in Russia, con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, il club con il quale ha avuto la miglior percentuali di reti segnate rispetto ai minuti giocati. Con il Bayer Leverkusen il bottino è stato più magro: appena 4 reti realizzate nella scorsa Bundesliga (23 presenze), più uno in 9 nello scorcio passato in prestito nel 2022.