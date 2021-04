Il Manchester fermato da Bielsa: tifosi furiosi contro la proprietà USA

Il Messaggero (S.Carina) – Pareggio in campo, contestazione fuori. L’avvicinamento del Manchester alla partita contro la Roma è in chiaro-scuro. Non accenna a placarsi la protesta dei tifosi nei confronti della proprietà USA dopo che questa ha appoggiato la Superlega. Anche ieri, dopo la manifestazione di sabato, alcuni tifosi si sono assiepati attorno alla statua di Best, Charlton e Law fuori dallo stadio.

Iconiche alcue rimostranze come quella che vede Roy Keane, bandiera della squadra, indicare un adesivo con scritto #GlazersOut. Giovedì, addirittura, una ventina di tifosi erano riusciti a bloccare l’ingresso alla struttura di allenamento ai giocatori, allo staff tecnico e agli addetti ai lavori con striscioni come: “Decidiamo noi quando si gioca“. Tornando allo 0-0 contro il Leeds sono rimasti fuori Pogba, van de Beek, Matic, Telles e De Gea.