Il gruppo pazzo per De Rossi: “Ci ha cambiato la testa”

La Repubblica (M. Juric) – In meno di due mesi De Rossi ha rivoluzionato la Roma che è passata dal vivere un finale di stagione anonimo ad entusiasmante. “Ci ha cambiato la testa” è il refrain più in voga nello spogliatoio. De Rossi è riuscito a toccare le corde giuste per ogni singolo calciatore. Dai campionissimi come Dybala e Lukaku tornati sugli standard a cui avevano abituato altri tifosi in Italia, al gruppo italiano, fino ai calciatori meno utilizzati da Mourinho come Svilar e Celik, tra i migliori giovedì sera.

Una metamorfosi psicologica ancorché tecnica, tra cambio di modulo e miglioramento del gioco. Proposta e studio, anche degli avversari, con metodo e precisione. Oggi non è prevista la conferenza stampa di De Rossi che sta rivoluzionando abitudini e programmi a Trigoria. L’ultima novità riguarda l’organizzazione della trasferta di Firenze. Abolito il ritiro pre partita con la squadra che si trasferirà in Toscana solo poche ore prima del calcio d’inizio.