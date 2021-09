Il grande ritorno: ora si fa sul serio

Il Messaggero (A.Sorrentino) – Torna il campionato. Anzi, sembra quasi che inizi per davvero adesso. E’ finalmente finito il calciomercato che sposta molto negli equilibri nervosi e poco in quelli tecnici. Si decolla. Ci sarà la millesima partita di Mourinho, la prima di Ibrahimovic e Kessie dopo mesi. Il ritorno della Juventus con Kean e la prima volta senza Ronaldo dopo tre anni. A Roma aspettano con un fremito il primo gol di Tammy Abraham all’Olimpico. La reazione non dovrebbe essere affatto silenziosa. La giornata, però, sarà alterata dalle Nazionali. Soprattutto per chi torna dal Sud America.

Alcuni club hanno organizzato un charter a Parigi per i loro colombiani e cileni. L’Argentina spedità tutti i suoi su un volo diretto a Madrid, uruguagi e brasiliani faranno da sé. Per questo motivo in Spagna hanno chiesto ed ottenuto di rinviare due partite: Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alaves. Tornando in Italia nella Roma Mourinho penserà poco al suo record perché avrò un Vina fiaccato dai viaggi e gli azzurri Pellegrini e Zaniolo con i muscoli rigati.