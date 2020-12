Il Governo cerca spiegazioni sul progetto Tor di Valle. Modifiche ora più probabili

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Dopo le ufficiose freddezze sul progetto di Tor di Valle, la Raggi ha provato ad uscire dall’angolo un paio di giorni fa: “Per noi lo stadio della Roma si farà, ma è un’opera che viene portata avanti dai privati e quindi sono loro a dover scegliere dove farlo“. E’ sembrata la mossa del cavallo per una Sindaca che sembra non avere la certezza che la propria maggioranza dia l’ultimo via libera. Dal Governo è partita una mail diretta al Dipartimento Urbanistica del Comune e si estende su tre temi legati a Tor di Valle: rischio idrogeologico, flussi di traffico e applicazione della Legge sugli stadi. Ogni giorno che passa l’impressione è che il vecchio progetto sarà rivisto, al netto delle ipoteche e dei pignoramenti.