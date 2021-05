Il gol di Turone compie 40 anni, ma non li dimostra

Il Messaggero (R.Buffoni) – 40 anni fa, il 10 maggio del 1981, veniva segnato un gol, poi annullato, che è entrato nella storia. Lo realizzò il difensore della Roma Maurizio “Ramon” Turone alla Juventus. L’arbitro Bergamo, però, lo annullò sotto indicazione del guardalinee Soncini. La partita finì per 0-0 e impedì alla Roma di scavalcare i bianconeri in classifica e di vincere lo scudetto con due stagioni di anticipo rispetto a quanto è stato fatto. E’ stato sempre impossibile riuscire a fare chiarezza anche per le immagini troppo poco nitide. Si dice che col VAR un episodio del genere non sarebbe mai potuto accadere. Ma anche con la moviola in campo le discussioni non mancano mai. Come successo ieri pomeriggio dopo Benevento-Cagliari dove il presidente Vigorito ha sbottato: “Tutti hanno visto, tranne Mazzoleni che è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud“.